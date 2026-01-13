La più grande debolezza di Hamilton potrebbe porre fine alla sua carriera in F1

L'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha individuato una possibile spiegazione alle difficoltà che sta attraversando Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo.

Hamilton si è unito alla Ferrari all’inizio della stagione 2025, ma il pilota britannico non è riuscito a salire sul podio in nessuno dei 24 Gran Premi disputati con la squadra, finendo al sesto posto nel campionato mondiale e distaccato di 86 punti dal compagno Charles Leclerc, nonostante condivida la stessa monoposto.

Nel 2026 verranno introdotte nuove regolamentazioni che potrebbero dare a Hamilton lo slancio necessario. A quarant’anni, il pilota si troverà al volante di una vettura di nuova generazione, presumibilmente più in linea con le sue qualità. Schumacher è convinto che il miglioramento delle sue prestazioni dipenda da un cambio di approccio al lavoro in simulatore. Pare infatti che Hamilton, poco entusiasta di queste sessioni, impieghi poco tempo a comprendere le sfumature tecniche del monoposto durante le prove fuori pista.

“Le aspettative erano altissime”, ha dichiarato Schumacher a Sport1 in riferimento alla prima stagione di Hamilton in Ferrari. “Ho ricevuto molte critiche quando ho detto che non sarei stato in corsa per il titolo mondiale e che avrei avuto bisogno di tempo per raggiungere Leclerc. Ed è proprio quanto accaduto. Le sessioni invernali non si tengono più come una volta e si mormora discretamente che il pilota non ami i simulatori, mentre continua a cercare quel tocco di guida che lo contraddistingueva. Questo mi fa pensare che non si tratti esclusivamente di una questione d’età, ma anche di un atteggiamento mentale: Hamilton sembra riluttante ad abbracciare nuove modalità di lavoro.”

Anche io ho sperimentato una certa resistenza, sebbene in misura minore. Fred Vasseur spera che, già dalla prossima stagione, il pilota riesca ad adattarsi meglio al pacchetto tecnico, ma le opportunità per lui appaiono limitate. La vettura è diventata più esigente: mentre Leclerc la guida con naturalezza, Hamilton necessita di una maggiore stabilità a livello posteriore. Non è certo che il pilota si sia mai distinto per l’ossessiva messa a punto della vettura, una caratteristica che già lo vedeva ai suoi esordi in Formula 3. Toto Wolff sottolineava in Mercedes: “I piloti si concentrano sulla guida e il team si occupa della configurazione”. Una dinamica difficile da modificare dall’oggi al domani, che rappresenta una notevole debolezza. Mi ha anche colpito l’osservazione secondo cui solo chi non ha raggiunto traguardi simili ai suoi osa criticarlo; in fondo ha ragione, ma una dose maggiore di autocritica gli farebbe davvero comodo.

Hamilton si ritirerà dopo il 2026?

Il 2026 segnerà la scadenza del contratto attuale di Hamilton con la Ferrari, e sarà essenziale che il pilota migliori sensibilmente le sue prestazioni affinché la scuderia consideri un prolungamento fino a uno o due anni. Si ipotizza che le nuove monoposto favoriranno quei piloti cresciuti con i simulatori e le competizioni di simracing, come Max Verstappen e la giovane guardia, abituati fin da piccoli alla tecnologia digitale.

Se Hamilton dovesse mostrarsi riluttante ad adattarsi a queste nuove esigenze, il suo percorso in Formula 1 potrebbe concludersi prima del previsto: circolano voci secondo cui si ritirerebbe se né lui né la Ferrari riuscissero a essere competitivi nel 2026. Parallelamente, si parla della possibilità che la Ferrari offra a Ollie Bearman l’opportunità di occupare il ruolo titolare nella stagione 2027. Il giovane debutante di 20 anni, che ha colpito con la Haas nel 2025, appartiene a quella generazione cresciuta insieme alla tecnologia dei simulatori, un elemento destinato a diventare cruciale in un contesto in cui l’elettrificazione e i nuovi cambiamenti aerodinamici comportano maggiori responsabilità per i piloti.

