Ferrari Notizie Oggi: Il record di Sainz che fa male; il disastro di Hamilton nei numeri
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 13° Gennaio 2026 in Formula 1.
Ferrari Oggi: Il record di Carlos Sainz che danneggia Ferrari e Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Ferrari Oggi: I numeri che dimostrano il DISASTRO di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
