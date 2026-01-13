close global

﻿
Lewis Hamilton and Charles Leclerc for Ferrari in 2025

Ferrari Notizie Oggi: Il record di Sainz che fa male; il disastro di Hamilton nei numeri

Ferrari Notizie Oggi: Il record di Sainz che fa male; il disastro di Hamilton nei numeri

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Charles Leclerc for Ferrari in 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 13° Gennaio 2026 in Formula 1.

Ferrari Oggi: Il record di Carlos Sainz che danneggia Ferrari e Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: I numeri che dimostrano il DISASTRO di Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

