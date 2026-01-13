I numeri che dimostrano il DISASTRO di Lewis Hamilton in Ferrari

La Formula 1 ha condiviso una statistica che pone Sergio Pérez davanti a Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

L'account social ufficiale del vertice del motorsport ha condiviso un grafico che conta il numero di podi di ciascun pilota nell'era dell'effetto suolo in F1.

Sebbene Checo sia lontano dalla vetta, ha 24 piazzamenti tra i primi tre. Un numero che né Hamilton né Alonso possono vantare nei loro record degli ultimi anni. Lewis ne ha 20, mentre Fernando solo 8. Questi dati dimostrano l'importanza di scegliere il team giusto e come questo influisca sulla carriera di ogni pilota.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

