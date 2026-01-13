close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Antonelli Notizie Oggi: Minaccia rivale; Vantaggio rivelato per il 2026

Antonelli Notizie Oggi: Minaccia rivale; Vantaggio rivelato per il 2026

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 13° Gennaio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: La MINACCIA che mette in PERICOLO Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Alpine gli dà una GRANDE notizia. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Il record di Sainz che fa male; il disastro di Hamilton nei numeri
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: Il record di Sainz che fa male; il disastro di Hamilton nei numeri

  • 59 minuti fa
Antonelli Notizie Oggi: Minaccia rivale; Vantaggio rivelato per il 2026
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: Minaccia rivale; Vantaggio rivelato per il 2026

  • 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: La debolezza che potrebbe porre fine alla sua carriera; La vita sarà molto difficile
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: La debolezza che potrebbe porre fine alla sua carriera; La vita sarà molto difficile

  • 2 ore fa
SVELATO: Il motivo per cui la vita dopo Hamilton sarà MOLTO DIFFICILE in Ferrari
Ferrari

SVELATO: Il motivo per cui la vita dopo Hamilton sarà MOLTO DIFFICILE in Ferrari

  • Oggi 19:30
La più grande debolezza di Hamilton potrebbe porre fine alla sua carriera in F1
Ferrari

La più grande debolezza di Hamilton potrebbe porre fine alla sua carriera in F1

  • Oggi 18:30
Chiedono il ritiro anticipato di Hamilton dalla F1
Ferrari

Chiedono il ritiro anticipato di Hamilton dalla F1

  • Oggi 17:30
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • Ieri 19:13
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • Ieri 20:24
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

  • 28 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play