La MINACCIA che mette in PERICOLO Antonelli e Mercedes

Fernando Alonso e l'Aston Martin potrebbero avere un fattore che potrebbe metterli alla pari con la Mercedes nella lotta per il titolo di Formula 1 del 2026.

Secondo le informazioni rivelate da Grada3, il team del due volte campione del mondo ha un vantaggio chiave per la prossima stagione nella massima categoria, un fattore cruciale per la loro corsa al titolo.

Ecco cosa hanno riportato: "Aramco, Aston Martin e Alonso sembrano avere un certo vantaggio nello sviluppo di carburante sintetico per la nuova era della Formula 1. Questo perché hanno fornito i test iniziali effettuati con la FIA sul nuovo carburante.

Inoltre, attualmente forniscono il carburante sintetico a F2 e F3." Ora vogliono sfruttare l'esperienza in Formula 1 con Aston Martin e Honda. L'aspettativa è di poter fornire a Honda un carburante ad alto contenuto calorico che fornisca qualche cavallo in più rispetto alla concorrenza, secondo fonti italiane.

"Questi cavalli in più potrebbero compensare, ad esempio, il vantaggio che altri team con motori Mercedes sembrano avere grazie ai loro famosi rapporti di compressione. Se Aramco si comportasse come previsto, si troverebbero in condizioni di parità.

"Ricordiamo che negli ultimi anni la Honda è stata il punto di riferimento per i motori in Formula 1, insieme alla Red Bull, e sebbene la casa giapponese sia rimasta sorpresa dal 'trucco' di Mercedes e Red Bull con il rapporto di compressione del motore, ha molti ambiti in cui può compensare tale deficit", hanno affermato.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

