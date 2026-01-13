Alpine dà a Kimi Antonelli una GRANDE notizia
Alpine dà a Kimi Antonelli una GRANDE notizia
Franco Colapinto ha ammesso che nel 2026 avrà un vantaggio rispetto ai veterani e ai campioni di Formula 1.
Il pilota argentino ha commentato le prospettive per i debuttanti o per chi ha poca esperienza nella massima categoria nella prossima stagione.
Queste le sue dichiarazioni, come riportato da pitdebrief: "Penso che il 2026, soprattutto per i debuttanti, sia una vettura completamente nuova, una che nessuno conosce veramente, e probabilmente porterà un po' più di parità tra i piloti e la griglia.
"È qualcosa che speriamo accada." "Certo, è una vettura che avrà prestazioni più competitive rispetto a quest'anno e, sì, anche migliori per i debuttanti", ha commentato l'argentino.
Correlato: La MINACCIA che mette in PERICOLO Antonelli e Mercedes
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Chiedono il ritiro anticipato di Hamilton dalla F1
- 22 minuti fa
Antonelli sotto i riflettori? Russell svela il motivo per cui ha accettato un incarico lontano dalla Mercedes.
- 1 ora fa
Alpine dà a Kimi Antonelli una GRANDE notizia
- 1 ora fa
La MINACCIA che mette in PERICOLO Antonelli e Mercedes
- 2 ore fa
Stanno paragonando Verstappen a Senna, e NON perché sia un buon pilota.
- 3 ore fa
I numeri che dimostrano il DISASTRO di Lewis Hamilton in Ferrari
- 3 ore fa
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- Ieri 19:13
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- Ieri 20:24
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre