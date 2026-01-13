close global

Alpine dà a Kimi Antonelli una GRANDE notizia

Gianluca Cosentino
Franco Colapinto ha ammesso che nel 2026 avrà un vantaggio rispetto ai veterani e ai campioni di Formula 1.

Il pilota argentino ha commentato le prospettive per i debuttanti o per chi ha poca esperienza nella massima categoria nella prossima stagione.

Queste le sue dichiarazioni, come riportato da pitdebrief: "Penso che il 2026, soprattutto per i debuttanti, sia una vettura completamente nuova, una che nessuno conosce veramente, e probabilmente porterà un po' più di parità tra i piloti e la griglia.

"È qualcosa che speriamo accada." "Certo, è una vettura che avrà prestazioni più competitive rispetto a quest'anno e, sì, anche migliori per i debuttanti", ha commentato l'argentino.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

