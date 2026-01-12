Il ritorno di Horner in F1 potrebbe essere bloccato dalla Mercedes

Mercedes potrebbe incidere direttamente su Franco Colapinto e Alpine, poiché Christian Horner rischierebbe di vedere infranto il suo ritorno in Formula 1 a causa del suo acerrimo rivale Toto Wolff.

Horner, licenziato dalla Red Bull lo scorso luglio dopo vent’anni alla guida della scuderia, era stato preso in considerazione per un possibile rientro nella massima categoria con Alpine, collaborando in un ruolo che sembrava addirittura orientato a una partecipazione di tipo coproprietario.

Ad inizio settimana è stato confermato che il britannico non potrà acquisire una quota parziale in Alpine prima di settembre, a causa di un termine imminente legato alla vendita delle azioni. Nel frattempo, Alpine è ancora alla ricerca di un direttore e, in via provvisoria, la gestione del team è affidata a Flavio Briatore e Steve Nielsen.

Nonostante i successi, che includono sei titoli costruttori con la Red Bull, Horner potrebbe dover affrontare l’opposizione di Wolff. Secondo quanto riportato da OE24, sarà proprio Wolff a decidere se Horner potrà assumere il controllo di Alpine, data la stretta collaborazione tra la sua scuderia e il team francese.

È noto che Wolff e Briatore intrattengono ottimi rapporti, mentre Mercedes e Alpine hanno recentemente siglato un accordo per le unità di potenza a partire dalla stagione 2026, in vista del ritiro di Renault dal campionato.

Quali alternative per il ritorno di Horner?

Se l’opzione in Alpine dovesse andare in fumo, Horner cercherà probabilmente di rientrare in Formula 1 con un’altra scuderia. Ferrari si prospetta come una possibilità, poiché si vocifera che la posizione dell’attuale direttore, Fred Vasseur, potrebbe essere messa in discussione se il team non migliora nel 2026.

D’altra parte, Haas appare come una scelta inaspettata, soprattutto se Horner ambisse a un ruolo maggiormente orientato alla proprietà del team. Il direttore di Haas, Ayao Komatsu, aveva rivelato lo scorso anno che erano già iniziate le prime trattative con Horner, sebbene finora non si sia concretizzato alcun accordo.

