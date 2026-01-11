Chi sono i piloti di riserva della Ferrari, della Mercedes e della F1 2026?

In Formula 1, la maggior parte dell'attenzione è concentrata sui due piloti titolari che competono per ogni team. Tuttavia, i piloti di riserva – noti anche come terzi piloti – e i collaudatori svolgono ruoli fondamentali all'interno del team. GPFans presenta l'elenco di questi talenti provenienti da Ferrari, Mercedes e dall'intera griglia per la stagione 2026.

Un pilota di riserva è colui che è pronto a sostituire un pilota titolare in caso di infortunio, malattia o penalità. Ad esempio, nel 2024, Ollie Bearman ha sostituito Carlos Sainz alla Ferrari durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita, dopo che Sainz aveva sofferto di appendicite.

Ci sono alcuni cambiamenti per la stagione 2025. Yuki Tsunoda è diventato pilota di riserva alla Red Bull Racing dopo essere stato retrocesso dall'arrivo di Isack Hadjar, il nuovo compagno di squadra di Max Verstappen.

Valtteri Bottas ha lasciato la Mercedes per unirsi a Cadillac, mentre Zhou Guanyu, che non ricopre più tale incarico in Ferrari, assumerà il ruolo di pilota di riserva alla Cadillac. Nel frattempo, Felipe Drugovich, stanco di aspettare un'opportunità in Formula 1, si è dimesso dall'Aston Martin e ora gareggerà in Formula E con Andretti.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

