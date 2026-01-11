Hanno rivelato che la Ferrari ha il piano definitivo per fermare la Mercedes nel 2026.

Il noto Corriere dello Sport rivela che attualmente sono in corso trattative con la FIA sulle nuove regole per la prossima stagione di Formula 1. A quanto pare, fino a tre scuderie vogliono dichiarare illegale la nuova unità di potenza Mercedes che Alpine impiegherà in pista.

Ferrari fornisce motori a Haas e alla Cadillac, quest’ultima squadra di Checo Pérez, mentre Honda alimenta il team Aston Martin. In questo contesto, cinque costruttori spingono affinché la questione venga nuovamente esaminata.

Secondo un aggiornamento recente, il 22 gennaio è prevista una riunione tra i produttori di motori e la FIA con l’obiettivo di risolvere il conflitto in corso. Ferrari, Honda e Audi chiedono con decisione il divieto della nuova unità Mercedes, mentre la Red Bull Racing preferisce mantenere una posizione neutrale per evitare di ripetere le passate controversie sotto la guida di Christian Horner.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

