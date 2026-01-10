Hamilton condivide un momento imbarazzante con un altro pilota di F1

Sergio Pérez ha svelato un segreto imbarazzante della sua carriera in Formula 1, difficile da credere.

Durante la registrazione di un episodio di Hot Ones Versus, accanto al suo nuovo compagno Valtteri Bottas, il pilota messicano ha raccontato di essersi trovato, ad almeno un’occasione, nella situazione di dover urinare nella vettura.

“Sì, è vero. Tuttavia, è successo prima della gara, subito dopo l’inno nazionale, quando il tempo era estremamente limitato, e prima che i miei meccanici mi assicurassero nel sedile, rendendo l’esperienza piuttosto scomoda”, ha spiegato Pérez.

Altri piloti hanno vissuto situazioni analoghe, sebbene di solito esse si verifichino nelle fasi finali della gara, in momenti in cui la safety car viene attivata, come accaduto a Lewis Hamilton a Singapore alcuni anni fa.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

