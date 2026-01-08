Antonelli Notizie Oggi: Rallentano il loro nemico; provocano cambiamenti nel loro rivale del 2026
Antonelli Notizie Oggi: Rallentano il loro nemico; provocano cambiamenti nel loro rivale del 2026
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 8° Gennaio 2026 in Formula 1.
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes FERMERA' il suo peggior nemico entro il 2026. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli F1: la Mercedes ci offre un primo sguardo alla monoposto del 2026. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes porta CAMBIAMENTI in Aston Martin. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Mercedes
Antonelli Notizie Oggi: Rallentano il loro nemico; provocano cambiamenti nel loro rivale del 2026
- 14 minuti fa
Ferrari
F1 Ferrari Oggi: Incredibili record che Lewis Hamilton potrebbe battere nel 2026; Prende un oggetto proibito
- 1 ora fa
Mercedes
Antonelli festeggia: Mercedes porta CAMBIAMENTI in Aston Martin
- 2 ore fa
Ferrari
Quando verrà presentata la monoposto di F1 della Ferrari del 2026?
- 2 ore fa
Ferrari
La Ferrari affonda gli artigli in un ALTRO team di F1
- Oggi 19:00
Mercedes
Antonelli sorride: Mercedes FERMERA' il suo peggior nemico entro il 2026
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- Ieri 16:00
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre