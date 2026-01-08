Mercedes offre un primo sguardo alla vettura di Antonelli per il 2026

Mercedes è l'ultimo team di Formula 1 a creare grande attesa in vista del debutto del concept car per il 2026.

La prossima stagione prevede, infatti, tre sessioni di test pre-campionato. Dopo la spettacolare presentazione dell’F175 all'O₂ Arena di Londra lo scorso anno, le scuderie hanno preferito rivelare i propri bolidi in eventi separati, adottando una strategia che punta a mantenere alta l'attenzione degli appassionati e a evidenziare l’approccio innovativo tipico della massima categoria.

Red Bull ha aperto la strada annunciando la presentazione del suo monoplaza per il 2026, prevista il 15 gennaio, mentre Mercedes offrirà ai tifosi un'anteprima il 22 gennaio, pur essendo un evento diverso dal lancio ufficiale. Nel corso di questo mese, la scuderia di Brackley svelerà le prime immagini del nuovo bolide, condividendo render esclusivi sui propri canali social per accrescere l'interesse in vista della nuova stagione.

Come si chiamerà il bolide 2026 di Mercedes?

In una recente pubblicazione su Instagram, il team ha presentato in modo originale il nuovo nome, affiancando il logo “F1 W17” al messaggio “Prima occhiata al futuro. 22.01.26”. Il successore dello Silver Arrows 2025 sarà ufficialmente denominato Mercedes-AMG F1 W17 E Performance, segnando un’evoluzione naturale rispetto al W16, che lo scorso anno ha assicurato alla squadra il secondo posto nel campionato costruttori e rafforzato la sua reputazione internazionale.

Inoltre, Mercedes organizzerà un evento digitale per il lancio della nuova stagione, previsto per lunedì 2 febbraio. Durante la trasmissione, l'amministratore delegato e capo della scuderia, Toto Wolff, sarà affiancato dai piloti di punta George Russell e Kimi Antonelli, che hanno rinnovato il loro contratto fino alla fine del campionato 2026.

L'evento offrirà un'analisi approfondita degli aspetti tecnici in vista di prossimi cambiamenti regolamentari, con particolare attenzione allo sviluppo di carburanti sostenibili di ultima generazione, frutto della collaborazione con il partner Petronas. La diretta sarà disponibile sui canali social di Mercedes.

