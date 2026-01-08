Mercedes offre un primo sguardo alla vettura di Antonelli per il 2026
Mercedes offre un primo sguardo alla vettura di Antonelli per il 2026
Mercedes è l'ultimo team di Formula 1 a creare grande attesa in vista del debutto del concept car per il 2026.
La prossima stagione prevede, infatti, tre sessioni di test pre-campionato. Dopo la spettacolare presentazione dell’F175 all'O₂ Arena di Londra lo scorso anno, le scuderie hanno preferito rivelare i propri bolidi in eventi separati, adottando una strategia che punta a mantenere alta l'attenzione degli appassionati e a evidenziare l’approccio innovativo tipico della massima categoria.
Red Bull ha aperto la strada annunciando la presentazione del suo monoplaza per il 2026, prevista il 15 gennaio, mentre Mercedes offrirà ai tifosi un'anteprima il 22 gennaio, pur essendo un evento diverso dal lancio ufficiale. Nel corso di questo mese, la scuderia di Brackley svelerà le prime immagini del nuovo bolide, condividendo render esclusivi sui propri canali social per accrescere l'interesse in vista della nuova stagione.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Come si chiamerà il bolide 2026 di Mercedes?
In una recente pubblicazione su Instagram, il team ha presentato in modo originale il nuovo nome, affiancando il logo “F1 W17” al messaggio “Prima occhiata al futuro. 22.01.26”. Il successore dello Silver Arrows 2025 sarà ufficialmente denominato Mercedes-AMG F1 W17 E Performance, segnando un’evoluzione naturale rispetto al W16, che lo scorso anno ha assicurato alla squadra il secondo posto nel campionato costruttori e rafforzato la sua reputazione internazionale.
Inoltre, Mercedes organizzerà un evento digitale per il lancio della nuova stagione, previsto per lunedì 2 febbraio. Durante la trasmissione, l'amministratore delegato e capo della scuderia, Toto Wolff, sarà affiancato dai piloti di punta George Russell e Kimi Antonelli, che hanno rinnovato il loro contratto fino alla fine del campionato 2026.
L'evento offrirà un'analisi approfondita degli aspetti tecnici in vista di prossimi cambiamenti regolamentari, con particolare attenzione allo sviluppo di carburanti sostenibili di ultima generazione, frutto della collaborazione con il partner Petronas. La diretta sarà disponibile sui canali social di Mercedes.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari affonda gli artigli in un ALTRO team di F1
- 15 minuti fa
Antonelli sorride: Mercedes FERMERA' il suo peggior nemico entro il 2026
- 1 ora fa
L'ipocrita Hamilton non riesce a resistere ancora una volta e prende un oggetto proibito
- 3 ore fa
Mercedes offre un primo sguardo alla vettura di Antonelli per il 2026
- Oggi 15:00
Gli incredibili record che Hamilton potrebbe battere nel 2026
- Oggi 14:00
UFFICIALE: Ecco le modifiche al format delle qualifiche per F1 2026
- Oggi 13:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- Ieri 16:00
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre