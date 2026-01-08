Antonelli sorride: Mercedes FERMERA' il suo peggior nemico entro il 2026
Antonelli sorride: Mercedes FERMERA' il suo peggior nemico entro il 2026
Fernando Alonso e l'Aston Martin, potenziali rivali di Kimi Antonelli nel 2026, potrebbero vedere i loro piani per la prossima stagione di Formula 1 ostacolati dalla Mercedes.
F1-Insider ha rivelato informazioni sullo stato della presunta vendita di una quota del team francese, che coinvolge la scuderia tedesca: "Secondo le indagini di F1 Insider, Alpine non prenderà alcuna decisione su una possibile vendita di azioni fino a settembre.
"La preoccupazione è che il coinvolgimento di Horner possa irritare il nuovo partner motorista, la Mercedes. Vale la pena ricordare che Wolff e il britannico sono considerati acerrimi rivali nel paddock.
"Horner vuole tornare, con più potenza che mai. "Ma tra Alpine, Aston Martin, investitori e vecchie rivalità, restano ancora molte domande senza risposta", hanno riferito.
Correlato: Mercedes offre un primo sguardo alla vettura di Antonelli per il 2026
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari affonda gli artigli in un ALTRO team di F1
- 15 minuti fa
Antonelli sorride: Mercedes FERMERA' il suo peggior nemico entro il 2026
- 1 ora fa
L'ipocrita Hamilton non riesce a resistere ancora una volta e prende un oggetto proibito
- 3 ore fa
Mercedes offre un primo sguardo alla vettura di Antonelli per il 2026
- Oggi 15:00
Gli incredibili record che Hamilton potrebbe battere nel 2026
- Oggi 14:00
UFFICIALE: Ecco le modifiche al format delle qualifiche per F1 2026
- Oggi 13:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- Ieri 16:00
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre