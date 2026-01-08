Antonelli sorride: Mercedes FERMERA' il suo peggior nemico entro il 2026

Fernando Alonso e l'Aston Martin, potenziali rivali di Kimi Antonelli nel 2026, potrebbero vedere i loro piani per la prossima stagione di Formula 1 ostacolati dalla Mercedes.

F1-Insider ha rivelato informazioni sullo stato della presunta vendita di una quota del team francese, che coinvolge la scuderia tedesca: "Secondo le indagini di F1 Insider, Alpine non prenderà alcuna decisione su una possibile vendita di azioni fino a settembre.

"La preoccupazione è che il coinvolgimento di Horner possa irritare il nuovo partner motorista, la Mercedes. Vale la pena ricordare che Wolff e il britannico sono considerati acerrimi rivali nel paddock.

"Horner vuole tornare, con più potenza che mai. "Ma tra Alpine, Aston Martin, investitori e vecchie rivalità, restano ancora molte domande senza risposta", hanno riferito.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

