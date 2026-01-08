Quando verrà presentata la monoposto di F1 della Ferrari del 2026?

Ricordiamo la data esatta della presentazione della Ferrari F1 2026 per Lewis Hamilton e Charles Leclerc, così come per il resto della griglia.

Con la stagione 2026 ormai alle porte, presentiamo le date e gli orari degli eventi di lancio che ogni team ha organizzato per la nuova stagione, nonché le modalità per seguirli in diretta.

Sebbene la stagione 2025 si sia appena conclusa, piloti e team avranno una breve pausa invernale. Le sessioni di test pre-stagionali per il 2026 inizieranno il 26 gennaio al Circuit de Barcelona-Catalunya, con questo primo evento di tre giorni, seguito da altri due in Bahrein.

La nuova stagione inizierà ufficialmente il 6 marzo con il Gran Premio d'Australia. Questa fase di test prolungata è dovuta alle significative modifiche ai regolamenti che entreranno in vigore la prossima stagione, che interesseranno sia il telaio che i motori.

Per tutto il mese di gennaio, i fan potranno ammirare le nuove livree, poiché diversi team inizieranno a svelare i loro progetti in eventi spettacolari. Red Bull e Racing Bulls daranno il via alla stagione dei lanci con un evento congiunto a Detroit il 15 gennaio, insieme al loro nuovo partner per i motori, Ford.

Aston Martin sarà l'ultima a presentare la sua vettura: il team di Silverstone terrà il lancio ufficiale il 9 febbraio, dopo una sessione di test iniziale a Barcellona. Tuttavia, il loro nuovo fornitore di motori, Honda, ospiterà un evento incentrato sui motori per il 2026 il 20 gennaio a Tokyo.

Nel frattempo, i due nuovi arrivati ​​sulla griglia di partenza, Audi (che ha rilevato l'ex team Sauber) e Cadillac, saranno i lanci più attesi, poiché sveleranno per la prima volta le loro livree ufficiali. Questi eventi si terranno rispettivamente il 20 gennaio e l'8 febbraio.

Inizialmente, la presentazione della Haas era prevista per il 23 gennaio; tuttavia, il team ha deciso di anticipare la presentazione per evitare sovrapposizioni con Ferrari e Alpine, programmandola online per il 19 gennaio. Infine, la McLaren è l'unica squadra che non ha ancora annunciato la data di lancio della sua monoposto del 2026.

Quando verranno presentate le monoposto di F1 del 2026?

Quando verranno presentate le monoposto di F1 del 2026? Team Luogo Data Come guardarlo Red Bull Detroit, USA 15 gennaio Sito web di Red Bull Racing, YouTube Racing Bulls Detroit, USA Gennaio 15 Sito web di Red Bull Racing, YouTube YouTube Haas Online 19 gennaio Sito web e social media di Haas F1 Audi Berlino, Germania 20 gennaio YouTube, canali social Audi Ferrari Maranello, Italia 23 gennaio YouTube, social network Ferrari Alpine Barcellona, ​​Spagna 23 gennaio YouTube, social network Alpine Mercedes Online 2 febbraio Canali social Mercedes Williams Da confermare 3 febbraio Da confermare Cadillac Santa Clara, USA 8 febbraio Sito web Cadillac F1, YouTube Aston Martin Da confermare 9 febbraio Da confermare McLaren Da confermare Da confermare Da confermare

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

