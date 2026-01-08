La Ferrari affonda gli artigli in un ALTRO team di F1
Franco Colapinto potrà godere di un'Alpine con una significativa influenza Ferrari nel 2026.
Secondo un post dell'account AlpineClub_esp, il team francese ha fatto diverse mosse interessanti negli ultimi mesi per aggiungere nuovi membri alle sue fila.
Ecco cosa hanno riportato: "La stragrande maggioranza degli ingegneri assunti da Alpine nel 2026 proviene dalla Ferrari. Enstone sta diventando una piccola colonia italiana: Jacopo Fantoni, Andrea Caffagni, Kris Midgley, Silvio Capasso", hanno affermato.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
