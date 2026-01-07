SCANDALO: La Ferrari scatena il TRADIMENTO alla Cadillac

Valtteri Bottas, compagno di squadra di Sergio Pérez alla Cadillac, sarà al volante di un'altra vettura prima dell'inizio della stagione 2026.

È stato recentemente confermato che l'appassionato di motorsport scenderà in pista a bordo di una Ferrari d'epoca prima del suo ritorno ufficiale in F1. Bottas parteciperà all'Adelaide Motorsport Festival a fine febbraio, prima del Gran Premio d'Australia, e guiderà una Ferrari del 1985.

La Ferrari 156/85, utilizzata nel Gran Premio inaugurale di F1 ad Adelaide, è stata la vettura con cui Michele Alboreto ha lottato per il campionato del mondo, vincendo due gare, anche se il titolo alla fine è andato alla leggenda francese Alain Prost.

Durante il festival, Bottas incontrerà anche i tifosi prima di dedicarsi al Gran Premio d'Australia a Melbourne, in programma la settimana successiva.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

