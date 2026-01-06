close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Cadillac with Ferrari engines

Ferrari Notizie Oggi: Dimenticano Schumacher; Umiliati da Pérez; I segreti del test Cadillac

Ferrari Notizie Oggi: Dimenticano Schumacher; Umiliati da Pérez; I segreti del test Cadillac

Gianluca Cosentino
Cadillac with Ferrari engines

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 6° Gennaio 2026 in Formula 1.

Ferrari F1: la Formula 1 rischia di dimenticare Michael Schumacher. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: Il giorno in cui Sergio Pérez fece infuriare tutta l'Italia. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: ULTIME NOTIZIE - Checo Pérez svela il SEGRETO del suo test! LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Dimenticano Schumacher; Umiliati da Pérez; I segreti del test Cadillac
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Dimenticano Schumacher; Umiliati da Pérez; I segreti del test Cadillac

  • 23 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica

  • 53 minuti fa
Hamilton Notizie Oggi: Le possibilità di un ottavo titolo; Bloccano il loro sostituto
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Le possibilità di un ottavo titolo; Bloccano il loro sostituto

  • 1 ora fa
Il campione di F1 rompe il silenzio sull'invasione del Venezuela
Formula 1

Il campione di F1 rompe il silenzio sull'invasione del Venezuela

  • 2 ore fa
Come influenzerà Antonelli? La FIA annuncia le modifiche alle qualifiche per il 2026
Formula 1

Come influenzerà Antonelli? La FIA annuncia le modifiche alle qualifiche per il 2026

  • 3 ore fa
La Ferrari diventa CREATIVA con le nuove regole
Ferrari

La Ferrari diventa CREATIVA con le nuove regole

  • Oggi 19:00
Più notizie

Molto letto

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre
 IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton

IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"

  • 21 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

  • 28 dicembre
 F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

  • 28 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play