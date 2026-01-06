ULTIME NOTIZIE: Checo Pérez svela il SEGRETO del suo test Ferrari!

Sergio Pérez ha rivelato nuovi dettagli sul suo test con la Ferrari SF-23 su Cadillac.

In un'intervista con Cracks, il pilota messicano ha condiviso i segreti della vettura italiana e le sue differenze rispetto alle Red Bull che ha provato: "Quando ho guidato la Ferrari, mi sono reso conto che ero sorpreso.

"Dopo tre round ero già al passo perché è una vettura molto più naturale da guidare, e poi ho capito che questa era la macchina giusta per me e che sarei diventato un pilota molto competitivo."

"Non ho smesso di essere bravo come prima, quindi sono sicuro che sarò un ottimo pilota", ha affermato il pilota nativo di Jalisco.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

