Il giorno in cui Sergio Pérez fece infuriare la Ferrari e tutta l'Italia

Sergio Pérez ha ricordato il momento in cui ha lasciato due piloti Ferrari in pessima luce in F1.

In un'intervista al programma YouTube 'Cracks', il pilota nato a Jalisco ha dichiarato quanto segue: "Niki Lauda è un esempio per tutti i piloti, un grande esempio. Ed è stata una gara a Monza che credo sia partita 14a, con le gomme molto usurate. E ho quasi vinto la gara. Sono arrivato 2°, a circa 3 secondi da Hamilton.

"Ho fatto una grande gara. Ero un pilota Ferrari, ho battuto le Ferrari, in Italia. Ero nella Ferrari Driver Academy. E a quei tempi, di solito quando batti i piloti Ferrari non sei molto popolare in Italia." Ma io, soprattutto con Alonso, che all'epoca era in lotta per il campionato, ho fatto una gara fantastica.

"E Niki Lauda si è tolto il berretto. Mi ha consegnato il trofeo e si è tolto il berretto davanti a me. "È stato un momento molto speciale della mia carriera perché, farlo in Italia, davanti a tutti i tifosi (tutti i tifosi erano felici per me, non perché li avessi battuti, mi vedevano come uno di loro) e avere Niki Lauda che mi consegnava il trofeo al mio secondo anno in Formula 1 è stato uno dei miei momenti migliori", ha commentato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

