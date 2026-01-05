F1 Oggi: La Ferrari cerca di stuzzicare l'orgoglio di Hamilton; Antonelli confronti della Mercedes
F1 Oggi: La Ferrari cerca di stuzzicare l'orgoglio di Hamilton; Antonelli confronti della Mercedes
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 4° gennaio 2026 in Formula 1.
Nessuno è così entusiasta di voltare pagina sull’era del ground effect in Formula 1 come Lewis Hamilton. Le nuove normative del 2022 hanno introdotto un sistema aerodinamico basato sul ground effect, mettendo fine al dominio della Mercedes, che ha incontrato notevoli difficoltà a gestire questo concetto innovativo. LEGGI DI PIÙ
Il responsabile della Ferrari in Formula 1, Fred Vasseur, ha dichiarato di non essere preoccupato per il modo in cui Lewis Hamilton ha gestito i rapporti con la stampa durante il suo primo anno in scuderia. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha recentemente parlato con Sky Sports riguardo al suo futuro in Formula 1 e alla possibilità, in un futuro non troppo lontano, di indossare la celebre livrea Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Ogni pilota di Formula 1 porta con sé una personalità inconfondibile, ma per Andrea Kimi Antonelli il compagno più difficile da interpretare in Mercedes è proprio George Russell. LEGGI DI PIÙ
