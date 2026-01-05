Hulkenberg pianifica il suo ritiro dalla F1 in GRANDE stile

Nico Hulkenberg, ex compagno di Checo Pérez e uno dei veterani più noti della Formula 1, ha lasciato intendere che potrebbe salutare le piste in futuro. A 38 anni, dopo aver superato un periodo di stagioni deludenti, il pilota si prepara per il 2026 con energia rinnovata, fresco della tanto attesa conquista del podio nel 2025.

La leggenda tedesca ha infatti conquistato il suo primo podio al Gran Premio della Gran Bretagna 2025, ponendo fine alla lunga serie di 238 gare senza mai aver raggiunto il gradino più alto. La leggenda tedesca ha conquistato il suo primo podio in un Gran Premio.

Negli ultimi due anni, Hulkenberg ha vissuto tra le sue stagioni migliori, offrendo prestazioni impeccabili in qualifica e collezionando punti in modo costante sia con Haas che con Sauber. Guardando al futuro, si prospettano cambiamenti radicali per il 2026: non solo sono attesi importanti aggiornamenti alle regolamentazioni della F1, ma l’ex Sauber si è trasformata nell’Audi Revolut F1 Team, con Audi che entra a far parte sia come costruttore dei motori sia come scuderia. Il pilota continuerà a condividere la monoposto con Gabriel Bortoleto, pur beneficiando di una nuova atmosfera.

Hulkenberg ha precisato che la posizione del team nei primi mesi della stagione non condizionerà la sua scelta di ritirarsi al termine del 2026. Anzi, il veterano lascia intendere che potrebbe continuare a competere per “diversi anni” ancora. “Non conta come saremo a febbraio o marzo,” ha dichiarato a Bild. “Ciò che importa è la nostra posizione sei mesi dopo, appena prima della fine della stagione, in confronto agli altri team. Finché continuerò a godere del paddock e avrò la voglia di correre, la mia carriera potrà proseguire per qualche anno in più. Non ho una sfera di cristallo che mi dica quanto ancora resterò in pista; sono aperto a ogni possibilità.”

2026, l'anno in cui le leggende salutano?

Nonostante la fiducia di Hulkenberg nel poter ancora dare il massimo, circolano voci secondo cui le nuove regolamentazioni del 2026 favoriranno i giovani piloti, cresciuti nel mondo dei simulatori e delle competizioni virtuali. Sul fronte dei veterani, diversi nomi intendono chiudere i loro contratti alla fine della stagione, tra cui Fernando Alonso e il sette volte campione Lewis Hamilton. Per quest’ultimo, il futuro dipenderà dal proprio rendimento e da quello della Ferrari durante la stagione, poiché la scuderia di Maranello ha bisogno dei suoi contributi per ritornare a sognare il titolo mondiale.

Fernando Alonso, pilota 44enne e il veterano indiscusso del gruppo, ha anticipato che la sua decisione di rinnovare il contratto sarà strettamente legata alle prestazioni di Aston Martin. Se dovesse ricevere una monoposto capace di lottare per podi e vittorie nel 2026, potrebbe decidere di appendere il casco in modo definitivo. Al contrario, se il team continuerà a collocarsi nella metà della classifica, il pilota messicano ha suggerito la possibilità di firmare un nuovo contratto, con lo sguardo rivolto a raggiungere il suo trentatreesimo successo in Gran Premio.

Solo il tempo potrà dire quanti piloti decideranno di salutare la Formula 1 nel 2026, segnando la fine di un'epoca fatta di emozioni e leggendarie imprese.

