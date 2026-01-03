La RISPOSTA della Ferrari alla mossa della Mercedes per il 2026

È stato confermato che la Ferrari avrebbe trovato un vantaggio per rispondere alla mossa della Mercedes nel 2026.

Secondo le informazioni fornite da Motorsport Italia , la Ferrari avrebbe trovato un vantaggio nel motore che condividerà con Cadillac per il Campionato Mondiale 2026: “La notizia che è stata tenuta segreta è che Enrico Gualtieri ha portato in discussione la testata in lega di acciaio invece che in alluminio”.

"Questa era stata sviluppata in parallelo se non si fosse trovata una durata adeguata per l'uso di quattro unità durante un campionato. L'acciaio è più pesante dell'alluminio".

“Consente di sperimentare pressioni e temperature nella camera di combustione che non sono mai state raggiunte e dovrebbe dare un vantaggio, dato che la PU nel prossimo campionato dovrà pesare 30 kg in più (150 kg rispetto a quelle di quest'anno)”, hanno riferito.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

