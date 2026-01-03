La RISPOSTA della Ferrari alla mossa della Mercedes per il 2026
La RISPOSTA della Ferrari alla mossa della Mercedes per il 2026
È stato confermato che la Ferrari avrebbe trovato un vantaggio per rispondere alla mossa della Mercedes nel 2026.
Secondo le informazioni fornite da Motorsport Italia, la Ferrari avrebbe trovato un vantaggio nel motore che condividerà con Cadillac per il Campionato Mondiale 2026: “La notizia che è stata tenuta segreta è che Enrico Gualtieri ha portato in discussione la testata in lega di acciaio invece che in alluminio”.
"Questa era stata sviluppata in parallelo se non si fosse trovata una durata adeguata per l'uso di quattro unità durante un campionato. L'acciaio è più pesante dell'alluminio".
“Consente di sperimentare pressioni e temperature nella camera di combustione che non sono mai state raggiunte e dovrebbe dare un vantaggio, dato che la PU nel prossimo campionato dovrà pesare 30 kg in più (150 kg rispetto a quelle di quest'anno)”, hanno riferito.
Correlato: ULTIMA ORA: svelato il SOSTITUTO di Lewis Hamilton alla Ferrari
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Antonelli Notizie Oggi: Svegliano preoccupazione; rivelano un problema; chiariscono un mistero
- 3 minuti fa
La RISPOSTA della Ferrari alla mossa della Mercedes per il 2026
- 2 ore fa
Ferrari corre un RISCHIO che potrebbe ROVINARE il suo 2026
- Oggi 01:11
RIVELATO: Perché Kimi Antonelli viene pesato dopo ogni gara di F1?
- Oggi 00:35
ULTIMA ORA: svelato il SOSTITUTO di Lewis Hamilton alla Ferrari
- Ieri 18:00
Kimi Antonelli svela il problema che gli ha richiesto MESI per risolvere alla Mercedes
- Ieri 17:00
Molto letto
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre