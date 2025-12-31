La grande NOVITÀ che Hamilton incontrerà al suo ritorno in F1

Lewis Hamilton vivrà uno dei cambiamenti più significativi al suo ritorno in Formula 1, e non si tratta delle nuove norme sul motore. Il recente Accordo Concorde è stato siglato e, secondo diverse fonti, potrebbe aprire la strada a un incremento dei weekend con gare sprint durante la stagione.

I 11 team, insieme alla FIA e al Formula One Management, hanno firmato il documento, il quale stabilirà le modalità operative del campionato per i prossimi cinque anni.

Il patto precedente, sottoscritto nel 2021, assume ora un’importanza ancora maggiore con l’arrivo del nuovo team Cadillac e l’introduzione di rilevanti modifiche regolamentari. La ratifica dell’accordo ha infatti fatto emergere la possibilità che la FIA impieghi arbitri permanenti in ogni weekend di gara, abbandonando le commissioni ad hoc attualmente convocate.

Attualmente la gestione degli eventi avviene nominando arbitri per ogni singola corsa, spesso affiancati da volontari e marshals; si sta valutando, inoltre, una revisione delle quote d’iscrizione dei team per finanziare questa nuova struttura.

D’altra parte, Autosport riporta che, secondo alcune fonti, una distribuzione più equa dei ricavi potrebbe facilitare l’ampliamento dei weekend con gare sprint. Dal loro debutto nel 2021, le gare sprint hanno portato benefici sia in termini organizzativi che commerciali.

Sebbene il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, inizialmente si fosse mostrato cauto sull’idea di aumentarne il numero, il Formula One Management ambisce ora ad organizzare almeno 10 sprint nel prossimo futuro, puntando a rafforzare l’appeal globale della Formula 1.

Quanti weekend con gare sprint ci saranno nel 2026?

Ci saranno sei weekend con gare sprint nel 2026, con tre circuiti che ospiteranno questo formato per la prima volta.

La Cina e Miami garantiranno il formato sprint, mentre Silverstone celebrerà il suo primo sprint dalla stagione 2021. Inoltre, Montreal, Zandvoort e Singapore si aggiungeranno alla lista delle sedi che vedranno gare sprint per la prima volta, mentre Qatar e Brasile torneranno all’organizzazione tradizionale del weekend completo. È importante segnalare come, nel 2026, l’ultimo sprint sia programmato per ottobre, a differenza del 2025, quando tre dei sei sprint si sono disputati nelle fasi finali della stagione.

L’Accordo Concorde è un patto stipulato da FIA, team di Formula 1 e Formula One Management, che definisce le linee guida e il funzionamento del campionato per i prossimi cinque anni.

Il documento disciplina la distribuzione degli introiti commerciali, i ricavi televisivi e i premi assegnati in base alla posizione finale nel campionato costruttori. Dal suo primo accordo nel 1981, ne sono stati sottoscritti altri otto, testimoniando l’evoluzione e la solidità economica della Formula 1.

