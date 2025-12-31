La grande NOVITÀ che Hamilton incontrerà al suo ritorno in F1
La grande NOVITÀ che Hamilton incontrerà al suo ritorno in F1
Lewis Hamilton vivrà uno dei cambiamenti più significativi al suo ritorno in Formula 1, e non si tratta delle nuove norme sul motore. Il recente Accordo Concorde è stato siglato e, secondo diverse fonti, potrebbe aprire la strada a un incremento dei weekend con gare sprint durante la stagione.
I 11 team, insieme alla FIA e al Formula One Management, hanno firmato il documento, il quale stabilirà le modalità operative del campionato per i prossimi cinque anni.
Il patto precedente, sottoscritto nel 2021, assume ora un’importanza ancora maggiore con l’arrivo del nuovo team Cadillac e l’introduzione di rilevanti modifiche regolamentari. La ratifica dell’accordo ha infatti fatto emergere la possibilità che la FIA impieghi arbitri permanenti in ogni weekend di gara, abbandonando le commissioni ad hoc attualmente convocate.
Attualmente la gestione degli eventi avviene nominando arbitri per ogni singola corsa, spesso affiancati da volontari e marshals; si sta valutando, inoltre, una revisione delle quote d’iscrizione dei team per finanziare questa nuova struttura.
D’altra parte, Autosport riporta che, secondo alcune fonti, una distribuzione più equa dei ricavi potrebbe facilitare l’ampliamento dei weekend con gare sprint. Dal loro debutto nel 2021, le gare sprint hanno portato benefici sia in termini organizzativi che commerciali.
Sebbene il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, inizialmente si fosse mostrato cauto sull’idea di aumentarne il numero, il Formula One Management ambisce ora ad organizzare almeno 10 sprint nel prossimo futuro, puntando a rafforzare l’appeal globale della Formula 1.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Quanti weekend con gare sprint ci saranno nel 2026?
Ci saranno sei weekend con gare sprint nel 2026, con tre circuiti che ospiteranno questo formato per la prima volta.
La Cina e Miami garantiranno il formato sprint, mentre Silverstone celebrerà il suo primo sprint dalla stagione 2021. Inoltre, Montreal, Zandvoort e Singapore si aggiungeranno alla lista delle sedi che vedranno gare sprint per la prima volta, mentre Qatar e Brasile torneranno all’organizzazione tradizionale del weekend completo. È importante segnalare come, nel 2026, l’ultimo sprint sia programmato per ottobre, a differenza del 2025, quando tre dei sei sprint si sono disputati nelle fasi finali della stagione.
L’Accordo Concorde è un patto stipulato da FIA, team di Formula 1 e Formula One Management, che definisce le linee guida e il funzionamento del campionato per i prossimi cinque anni.
Il documento disciplina la distribuzione degli introiti commerciali, i ricavi televisivi e i premi assegnati in base alla posizione finale nel campionato costruttori. Dal suo primo accordo nel 1981, ne sono stati sottoscritti altri otto, testimoniando l’evoluzione e la solidità economica della Formula 1.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Max Verstappen racconta la verità sul suo arrivo con Kimi Antonelli
- 17 minuti fa
Il MIRACOLO che potrebbe impedire il RITIRAMENTO di Lewis Hamilton
- 1 ora fa
Mercedes svela chi sarà il suo VERO rivale nel 2026
- 2 ore fa
Leclerc lancia l'AVVERTIMENTO alla Ferrari: "Il 2026 è adesso o mai più"
- Oggi 15:00
Il compagno di squadra di Hamilton non lo aiuterà alla Ferrari!
- Oggi 14:00
Una lezione per Antonelli? Russell rompe il silenzio sull'influenza di Verstappen sul suo contratto
- Oggi 13:00
Molto letto
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre
ULTIME NOTIZIE: La F1 annuncia ufficialmente il GP del Portogallo al posto di questo STORICO Gran Premio
- 16 dicembre