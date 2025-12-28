close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

Alessandro Lombardo

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 28° dicembre 2025 in Formula 1.

Fernando Alonso e Andrea Kimi Antonelli non sono entusiasti dell’idea di abbreviare le gare in futuro. LEGGI DI PIÙ

En 2025 la Formula 1 promette un record storico di podi: 72 posizioni in palio grazie alle 24 gare in calendario, proprio come avvenne nel 2024. Ecco una sintesi dei piloti che hanno raggiunto il podio durante la scorsa stagione. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Formazione perfetta di piloti per le feste. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: potrebbe perdere il compagno di squadra? George Russell RISPOSTE. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: George Russell dice che preferisce un ALTRO partner. LEGGI DI PIÙ

Formula 1

