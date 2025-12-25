SCANDALO: Charles Leclerc si RIFIUTA di aiutare Lewis Hamilton

Charles Leclerc ha spiegato perché Lewis Hamilton ha difficoltà ad adattarsi alla Ferrari e perché, come compagno di squadra, non può offrirgli molto aiuto.

In una dichiarazione alla stampa, Leclerc ha mostrato empatia per i problemi che Hamilton sta affrontando, sottolineando però che non può intervenire in questioni che sfuggono al suo controllo: “Il mio obiettivo principale è massimizzare tutto ciò che posso gestire”, ha affermato il pilota.

"Ho già abbastanza responsabilità concentrate sulle mie prestazioni e sulla squadra, per far sì che la mia guida si adatti perfettamente alla vettura. Inoltre, Lewis ha raggiunto traguardi che io devo ancora raggiungere, quindi non ho consigli specifici da dargli.

“Entrare a far parte di una nuova squadra comporta sempre un lungo processo di adattamento. Dopo otto anni alla Ferrari, tutto mi viene naturale, ma per Lewis, anche dopo un anno, le dinamiche interne e il modo di lavorare sono ancora molto diversi. Senza dubbio, il cambiamento richiede tempo per essere assimilato completamente”.

Correlato: CONFERMATO: La Ferrari prende la decisione PIÙ ATTESA su Lewis Hamilton

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato