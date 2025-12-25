F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari scrivono una lettera alla FIA per Mercedes; Tutti i regali che i piloti di F1
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari scrivono una lettera alla FIA per Mercedes; Tutti i regali che i piloti di F1
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 25° dicembre 2025 in Formula 1.
È il periodo più magico dell'anno. Se ami il Natale, le emozioni in pista e non ti irritano gli spot festivi di SkySports, allora speriamo che ogni tuo desiderio si realizzi. LEGGI DI PIÙ
La F1 Store ha lanciato il saldo di fine stagione 2025, offrendo ai tifosi l'opportunità di acquistare prodotti ufficiali con sconti fino al 50%. Questa promozione permette di fare proprio affari seri, senza necessità di inserire codici: gli sconti si applicano automaticamente al momento dell’acquisto. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli e la scuderia Mercedes sembrano essere penalizzati da una serie di dinamiche che coinvolgono anche Ferrari, Honda e Audi. LEGGI DI PIÙ
Questa settimana il Natale ha portato con sé anche un clima di scherzo in pista, poiché i piloti di Formula 1 hanno partecipato al tradizionale gioco del Secret Santa, scambiandosi regali originali e spiritosi. LEGGI DI PIÙ
