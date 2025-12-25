Ecco TUTTI i regali che i piloti di F1 hanno ricevuto per Natale

Questa settimana il Natale ha portato con sé anche un clima di scherzo in pista, poiché i piloti di Formula 1 hanno partecipato al tradizionale gioco del Secret Santa, scambiandosi regali originali e spiritosi.

L'usanza, che ogni anno si rinnova tra rivali e compagni, ha regalato momenti di leggerezza e allegria nella massima categoria, unendo la passione per la velocità a quella per lo spirito festivo.

Alexander Albon ha ricevuto in regalo un libro di cucina spagnola da Fernando Alonso, mentre quest’ultimo ha optato per un bastone da anziano, donato dal compagno Nico Hülkenberg, che ha scherzato affermando: "Lo userò per somministrare un bel colpo". Il bicampione mondiale, attualmente il pilota più esperto sul circuito, ha accettato il gesto con buon umore.

George Russell ha dato vita a una piacevole sorpresa scambiando regali con Hülkenberg: una maglietta da calcio accompagnata da alcune fotografie che documentano il duello a Zandvoort contro Charles Leclerc. Intanto, il pilota Ferrari, oggi legato sentimentalmente ad Alexandra Saint Mleux, ha ricevuto un libro di consigli per uomini sposati, un pensiero curato offerto da Pierre Gasly.

Un sacco di regali divertenti per i piloti

Kimi Antonelli ha scelto la via dell’originalità, regalando attrezzatura sportiva a Gasly, mentre Lando Norris ha sorpreso Antonelli con una McLaren in versione LEGO e un morbido cuscino. Il nuovo campione del mondo ha anche ricevuto da Albon una cartolina ispirata alla Williams ed un ulteriore libro. Carlos Sainz, in perfetto spirito di tradizione, ha aperto un pacchetto contenente fascette per il polso nei colori della Spagna e un pratico pettine, mentre Isack Hadjar ha voluto rendere l'omaggio in modo simpatico. Quest’ultimo ha, a sua volta, ricevuto una sveglia da Liam Lawson, che spesso fatica ad arrivare puntuale.

Lawson si è accontentato di un libro dedicato a TikTok, cortesemente offerto da Ollie Bearman, e il pilota Haas ha ricevuto una maglietta raffigurante un orso argentino, un’idea originale di Franco Colapinto. Yuki Tsunoda ha stupito Colapinto regalandogli una figura Funko Pop che lo ritrae al meglio, mentre Gabriel Bortoleto ha ricambiato il gesto con un set per giocare a ping pong. Pur dichiarando di non amare in alcun modo la lettura, Bortoleto è rimasto sorpreso nello scoprire che il libro in questione era un ricettario di cucina francese firmato da Esteban Ocon.

Infine, Ocon ha visto scartare un set di carte Uno e una modellina radiocomandata ispirata a Spiderman, dono pensato da Oscar Piastri, mentre Lance Stroll ha offerto biscotti e calze a Piastri, per essere poi sorpreso da Sainz con una fragranza e racchette da padel.

