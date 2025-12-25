Cerchi un regalo dell'ultimo minuto? Scopri le offerte speciali di questa stagione su F1 Store, dedicate a tutti i team.
Cerchi un regalo dell'ultimo minuto? Scopri le offerte speciali di questa stagione su F1 Store, dedicate a tutti i team.
La F1 Store ha lanciato il saldo di fine stagione 2025, offrendo ai tifosi l'opportunità di acquistare prodotti ufficiali con sconti fino al 50%. Questa promozione permette di fare proprio affari seri, senza necessità di inserire codici: gli sconti si applicano automaticamente al momento dell’acquisto.
Approfitta di questa occasione imperdibile, attiva fino al 31 dicembre 2025 alle 23:59 GMT, e rifornisciti del merchandising che ti farà sentire ancora più vicino al mondo emozionante della Formula 1.
FerrariIl 2025 potrebbe non essere stata la stagione più brillante in pista per Ferrari, ma la Scuderia resta un’icona indiscussa del motorsport. In questo saldo sono in vetrina diverse grafiche indossate da campioni come Hamilton e dal giovane Charles Leclerc, con offerte imperdibili. Tra queste, la maglia oversize Drivers’ T-shirt 2025, passata da £81 a soli £40, e una selezione di cappellini: il classico in Rosso Corsa a £28 invece di £41, mentre la versione bianca del sette volte campione è ora disponibile a £20. Inoltre, il berretto bianco di Leclerc è sceso da £41 a soli £24.
McLarenIl 2025 rimarrà nella storia per McLaren, che ha conquistato sia il titolo costruttori sia quello piloti. Per celebrare questa stagione memorabile il saldo propone la Drivers’ T-shirt 2025 di Norris, ora a £47 invece di £68, e il polo ufficiale del giovane pilota australiano Oscar Piastri, scontato a £48 rispetto ai consueti £80. Se cerchi qualcosa di davvero originale, la T-shirt McLaren All Cities Dye, in un elegante arancione bruciato e impreziosita dal grafico del monoposto che ha percorso tutte le tappe di una stagione trionfale, è disponibile fino ad esaurimento scorte. A completare l’offerta, la giacca bomber in nylon McLaren Night Race, che ha visto il suo prezzo ridursi da £115 a soli £57, è un omaggio ideale al team.
Red BullLa maglia ufficiale del team 2025 della Red Bull Racing è ora in saldo, un’occasione imperdibile per tutti i tifosi. Pur non avendo riconquistato il titolo, Max Verstappen continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati e, se preferisci seguire il campione olandese, puoi acquistare la T-shirt puzzle dedicata a lui a soli £21. Un’altra proposta dal forte impatto visivo è la T-shirt oversize di Red Bull Racing, disponibile al 50% di sconto: da £44 è ora a soli £22.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
MercedesLe Silver Arrows si preparano a dominare il 2026 e non c’è momento migliore per aggiornare il guardaroba con il merchandising ufficiale. La T-shirt Mercedes adidas F1 2025 in nero, originariamente a £75, è ora proposta a soli £37, mentre anche la versione in bianco segue lo stesso vantaggioso prezzo. Per chi desidera una soluzione più calda, la versione a manica lunga ha visto il suo costo ridursi da £85 a appena £42.50. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati del marchio tedesco.
Aston MartinIl saldo non è riservato solo ai top del campionato: anche l’elegante Aston Martin, con sede a Silverstone, propone offerte davvero interessanti. Tra i prodotti in offerta spiccano la maglia ufficiale di Fernando Alonso 2025 e una T-shirt generica del team, pensati per i veri appassionati. In particolare, il berretto ufficiale Aston Martin F1 2025 è stato scontato, passando da £40.50 a soli £24.
WilliamsWilliams ha superato ogni aspettativa in questa stagione e si prepara a mantenere lo slancio positivo verso il 2026. Il team, con sede a Grove, propone nel F1 Store offerte molto interessanti: la giacca ibrida Williams Racing 2025, inizialmente a £162, è ora a £113, mentre la T-shirt con taschino e logo del team è disponibile a soli £21. Tra le altre proposte degne di nota, la Racing x Reflo Travel Helmet tee ha visto il prezzo abbassarsi da £45 a soli £27, un’occasione davvero vantaggiosa per i tifosi.
Selezioni del redattoreOltre alle offerte già descritte, il saldo della F1 Store propone numerosi altri articoli in base al team e al pilota preferito. Tra le mie scelte personali spiccano il polo Scuderia Ferrari Race Jersey Puma, scontato a £43, e la T-shirt F1 Mitchell & Ness, un omaggio alla storia del campionato dal 1950. Infine, per rendere omaggio al leggendario Ayrton Senna, non mancare la T-shirt unisex Ayrton Senna Sinninha, con la sua inconfondibile grafica in stile fumetto brasiliano, ora disponibile a £24 fino ad esaurimento scorte.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
CONFERMATO: La Ferrari prende la decisione PIÙ ATTESA su Lewis Hamilton
- 55 minuti fa
Kimi Antonelli svela lo scioccante segreto di Max Verstappen!
- 1 ora fa
Le ultime sul contratto di Lewis Hamilton con la Ferrari
- 2 ore fa
Ecco TUTTI i regali che i piloti di F1 hanno ricevuto per Natale
- Oggi 16:22
Che fine faranno Hamilton e Ferrari? La nuova regola FIA che interesserà tutti i team di F1
- Oggi 16:00
Ferrari, Audi e Honda scrivono una lettera alla FIA per colpire Mercedes e Red Bull
- Oggi 15:00
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre