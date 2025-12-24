close global

Lewis Hamilton talks into a mic

F1 Lewis Hamilton Oggi: Parteciperà agli Oscar?; il passaggio di Vettel alla Ferrari e perché NON è un bene

F1 Lewis Hamilton Oggi: Parteciperà agli Oscar?; il passaggio di Vettel alla Ferrari e perché NON è un bene

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton talks into a mic

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Mercoledì 24° dicembre 2025 in Formula 1.

I prezzi degli orologi sfoggiati dai piloti di Formula 1 nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi sono finalmente venuti alla luce, rivelando dettagli sorprendenti sulla passione per il lusso all’interno del paddock. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton si è confrontato con la Ferrari adottando una strategia simile a quella del suo amico e campione di Formula 1, Sebastian Vettel, un segnale che potrebbe preannunciare tempi difficili per il pilota britannico. LEGGI DI PIÙ

Il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, potrebbe aggiungere al suo palmarès un film da Oscar nel 2026, con il F1 Movie selezionato nella lista ristretta della 98ª edizione degli Oscar in cinque categorie. LEGGI DI PIÙ

