La statistica in cui Hamilton INVESTE Verstappen
I prezzi degli orologi sfoggiati dai piloti di Formula 1 nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi sono finalmente venuti alla luce, rivelando dettagli sorprendenti sulla passione per il lusso all’interno del paddock.
In particolare, il sette volte campione Lewis Hamilton si è distinto indossando l’orologio più costoso del gruppo: un modello Richard Mille dal valore stimato di 2,3 milioni di dollari (circa 1,7 milioni di sterline), come evidenziato da Wristcheck.
Questa scelta segna la conclusione del suo primo anno nel redditizio contratto con Ferrari, rafforzato anche dai dati recenti di Forbes, che attribuiscono al britannico guadagni superiori ai 70 milioni di dollari nel periodo inaugurale con la Scuderia.
Nonostante l’imponente investimento nel suo orologio, Hamilton non è riuscito a trasformare questo fasto in prestazioni in pista, poiché non è riuscito a salire sul podio durante nessuna gara e ha concluso al sesto posto nel campionato piloti.
Nel frattempo, ad Abu Dhabi lo stile non è mancato: mentre il campione mondiale celebrava il suo primo titolo con un orologio che costa più di quattro volte quanto ne ha speso Lando Norris, il quale, salendo sul podio per la prima volta dopo il trionfo nel campionato, ha attirato gli sguardi sfoggiando un Richard Mille valutato 470.000 dollari (350.000 sterline). In netto contrasto, il tetracampeone Max Verstappen ha preferito un Tag Heuer, scelto tra i principali sponsor della Red Bull, acquistato a soli 6.600 dollari (5.000 sterline).
Quanto guadagnano i piloti di F1?
Anche se ormai non domina le piste come una volta, Verstappen ha guidato la classifica degli stipendi per la stagione 2025, totalizzando una cifra impressionante di 76 milioni di dollari tra salario e bonus, senza considerare il premio per il titolo mondiale. Hamilton si è attestato al secondo posto con 70,5 milioni di dollari, una cifra che purtroppo non ha rispecchiato le sue prestazioni in gara, mentre il neocoronatissimo campione Lando Norris ha concluso al terzo posto con 57,5 milioni di dollari. Di seguito, la classifica dei 10 piloti di F1 meglio pagati nel 2025, secondo Forbes.
Stipendi e bonus dei piloti di F1 2025
|Posizione
|Pilota
|Squadra
|Stipendio
|Bonus
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|$65 million
|$11 million
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|$70 million
|$0.5 million
|3
|Lando Norris
|McLaren
|$18 million
|$39.5 million
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|$10 million
|$27.5 million
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|$30 million
|$0
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|$24 million
|$2.5 million
|7
|George Russell
|Mercedes
|$15 million
|$11 million
|8
|Lance Stroll
|Aston Martin
|$12 million
|$1.5 million
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|$10 million
|$3 million
|10
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|$5 million
|$7.5 million
