Hamilton si avvicina sempre di più al premio più importante della sua carriera

Il campione di Formula 1, Lewis Hamilton, potrebbe aggiungere al suo palmarès un film da Oscar nel 2026, con il F1 Movie selezionato nella lista ristretta della 98ª edizione degli Oscar in cinque categorie.

Il sette volte campione ha inoltre partecipato come produttore insieme alla sua Dawn Apollo, a partire dal 2025, anno dell’uscita del film diretto da Joseph Kosinski e prodotto esecutivamente da Jerry Bruckheimer. La pellicola vede Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, un protagonista che instaura una sincera amicizia con Hamilton, e ospita le interpretazioni di Javier Bardem, Kerry Condon e Damson Idris.

I piloti del campionato, incluso lo stesso Hamilton, compaiono in cameo, ma sono state le riprese innovative a conquistare il pubblico. Grazie a tecnologie all’avanguardia e all’impiego di telecamere mobili collocate all’interno del cockpit, il film cattura momenti di estrema tensione durante le gare. Hamilton ha persino suggerito che in futuro la Formula 1 potrebbe adottare dispositivi analoghi per le trasmissioni live, rivoluzionando il modo di vivere l’emozione delle competizioni.

È stato un successo il F1 Movie?

Il F1 Movie figura attualmente nella lista ristretta per la categoria cinematografia, accanto a quindici altri lungometraggi, ed è stato pre-selezionato anche per le categorie miglior colonna sonora, effetti sonori ed effetti visivi. Inoltre, compete per la miglior canzone originale con “Drive” di Ed Sheeran. Tuttavia, l’inclusione nella lista ristretta non garantisce ancora una nomination, poiché i finalisti verranno annunciati il 22 gennaio e la cerimonia degli Oscar si terrà il 15 marzo al prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles.

Nonostante il successo commerciale – con incassi globali superiori a 545 milioni di dollari, battendo il precedente record detenuto dal World War Z – il film ha diviso critica, appassionati e persino i piloti coinvolti. Carlos Sainz ha espresso scetticismo sulla verosimiglianza delle trame, mentre alcuni fan hanno lamentato una rappresentazione insufficiente dei personaggi femminili. Brad Pitt, nel ruolo di un veterano pilota che, a sessant’anni, ritorna miracolosamente sulle piste per competere con il team fittizio APX GP, solleva interrogativi sulla plausibilità di una prestazione altrettanto notevole in un contesto in cui Hamilton affronta sfide a quarant’anni.

L’unico personaggio femminile di rilievo è interpretato da Kerry Condon, che debutta come prima direttrice tecnica nella storia della Formula 1 e il cui personaggio si innamora del pilota, assumendo così il ruolo romantico accanto a Pitt. Al di là delle controversie, il F1 Movie si distingue come il più grande successo al botteghino nella storia degli Apple Studios, segnando un nuovo capitolo per il cinema sportivo e per l’universo della Formula 1.

