Ferrari stringe un'ALLEANZA che potrebbe CAMBIARE TUTTO nel 2026

La Ferrari potrebbe avere la chiave per salvare il 2026 di Fernando Alonso con l'Aston Martin in Formula 1.

Ferrari, Audi e Honda, il produttore del motore dell'Aston Martin, iniziano già a sentire la pressione dopo la controversia generata dal trucco di compressione di Mercedes e Red Bull. Secondo The Race, i tre produttori hanno inviato una lettera congiunta alla FIA chiedendo chiarimenti al riguardo.

La scorsa settimana è stato reso noto che Mercedes ha rilevato un'anomalia nel rapporto di compressione della sua unità di potenza per il 2026, che potrebbe tradursi in un aumento di potenza. Con questo trucco, Mercedes potrebbe presentare nei test statici il rapporto regolamentare di 16:1 e tuttavia raggiungere durante la gara il desiderato 18:1. Si vocifera che

Ferrari, Audi e Honda abbiano inviato una lettera alla FIA chiedendo chiarimenti su diversi aspetti fondamentali. I costruttori vogliono sapere quale sarà l'impatto diretto di questo trucco sulle prestazioni di ciascuna scuderia e quali prospettive a lungo termine si aprono per compensare eventuali svantaggi competitivi.

Si stima che grazie a questo metodo, la Mercedes potrebbe guadagnare tra i 13 e i 15 cavalli di potenza in più, il che si tradurrebbe in un vantaggio di tre o quattro decimi al giro, a seconda del circuito.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

