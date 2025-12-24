Kimi Antonelli svela la decisione che gli ha salvato il posto in Mercedes

Kimi Antonelli ha recentemente ammesso che le sue prestazioni al di sotto delle aspettative nella parte europea della stagione 2025 hanno innescato seri colloqui con il direttore del team, Toto Wolff.

In un'intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, il pilota ha spiegato come, dopo il Gran Premio di Monza, un confronto diretto con Wolff e il suo ingegnere di gara, Peter Bonnington, lo abbia aiutato a ritrovare il giusto livello di competitività.

"Ritornare alla vecchia configurazione della sospensione posteriore mi ha davvero risollevato", ha commentato Antonelli. "Dopo Monza ho avuto un incontro con Toto e con il mio ingegnere Bono, che mi hanno fatto notare gli errori che commettevo e mi hanno guidato in una vera e propria ripartenza mentale."

Correlato: SCANDALO: Kimi Antonelli confessa che la Mercedes lo ha fatto piangere

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato