NUOVE informazioni sul MOTORE 2026 di Mercedes

Sono emerse nuove informazioni sulla monoposto 2026 di Kimi Antonelli con Mercedes.

Il pilota italiano del team tedesco ha rivelato su Motorsport alcune informazioni sul motore che monterà la sua monoposto nel prossimo campionato mondiale di Formula 1.

“Speriamo che si ripeta quanto accaduto nel 2014, non si sa mai. Ho trascorso molto tempo in fabbrica, ho visto i progressi nella galleria del vento e anche sul banco di prova del motore, sembra promettente”, ha detto l'italiano.

Ricordiamo che il motore Mercedes sarà utilizzato da altre tre squadre, quindi qualsiasi cambiamento nelle prestazioni avrà un impatto su quelle scuderie e sui loro piloti.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

