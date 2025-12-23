Kimi Antonelli potrebbe andare incontro a gravi conseguenze per aver gareggiato al fianco di George Russell alla Mercedes.

Giancarlo Minardi, ex proprietario di una scuderia di Formula 1, ha dichiarato quanto segue in un'intervista pubblicata da GPBlog: "Credo che Kimi sarà un giocatore importante nel 2026.

"Nel complesso, il ragazzo ha avuto una stagione molto positiva. È in pieno processo di maturazione. È anche cresciuto rispetto a un compagno di squadra come [George] Russell, che è uno dei piloti più forti del momento.

"Credo che Kimi sarà un elemento chiave nel 2026. Sono impressionato dalla vettura del team Mercedes per la prossima stagione. La trasformazione della vettura nella galleria del vento è notevole.

“Sono ottimista sulla possibilità di lottare per le vittorie e, possibilmente, per il titolo piloti quando inizierà la nuova stagione”, ha affermato.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

