close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Antonelli Notizie Oggi: Messaggio di Wolff; Colpito dal tradimento; Preoccupa Alonso

Antonelli Notizie Oggi: Messaggio di Wolff; Colpito dal tradimento; Preoccupa Alonso

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenica 21° dicembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli oggi: Fernando Alonso e l'Aston Martin preoccupa la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: il tradimento che potrebbe rovinare il 2026 dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: NON CREDERAI al messaggio di Toto Wolff sul 2026. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Antonelli Notizie Oggi: Messaggio di Wolff; Colpito dal tradimento; Preoccupa Alonso
Antonelli F1 Oggi

Antonelli Notizie Oggi: Messaggio di Wolff; Colpito dal tradimento; Preoccupa Alonso

  • Ieri 22:45
Ferrari Notizie Oggi: Annuncio per il 2026; Il problema del motore; Accusati di maltrattamenti
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Annuncio per il 2026; Il problema del motore; Accusati di maltrattamenti

  • Ieri 22:41
Hamilton Notizie Oggi: Cambiamento per Hamilton; gli dicono di andarsene; può salvare o affondare Ferrari
F1 Hamilton Oggi

Hamilton Notizie Oggi: Cambiamento per Hamilton; gli dicono di andarsene; può salvare o affondare Ferrari

  • Ieri 22:30
La decisione di Lewis Hamilton che potrebbe SALVARE o ROVINARE la Ferrari
Ferrari

La decisione di Lewis Hamilton che potrebbe SALVARE o ROVINARE la Ferrari

  • Ieri 22:25
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton
Ferrari

IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"

  • Ieri 21:55
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
Ferrari

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • Ieri 21:20
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • Ieri 20:27
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • Ieri 21:20

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play