Il motore che genera PREOCCUPAZIONE in Kimi Antonelli e Mercedes

Fernando Alonso e Aston Martin preoccupano Mercedes, indicati come i rivali da battere nel 2026.

Hywell Thomas, capo del reparto responsabile del motore Mercedes, ha dichiarato quanto segue nel podcast Beyond The Grid: "Noi dobbiamo portare in Australia 16 motori.

La Honda ne deve portare solo 4 o 5, quindi potrà prendere decisioni molto più tardi, tenere il motore sul banco di prova più a lungo e ottenere maggiori prestazioni e affidabilità.

Tuttavia, avere quattro volte più ingegneri che esaminano i dati e ci danno un feedback è molto vantaggioso", ha sottolineato.

Correlato: Kimi Antonelli NON CREDERÀ al messaggio di Toto Wolff sul 2026

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato