Il tradimento che potrebbe rovinare il 2026 di Kimi Antonelli

Da venerdì scorso, la potenza del motore è diventata il centro dell'attenzione nella Formula 1. Mercedes e Red Bull avrebbero scoperto il modo di ottenere prestazioni aggiuntive dal motore del 2026, il che promette di rivoluzionare il panorama in pista.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com in Italia, un ex dipendente Mercedes avrebbe fatto trapelare questa informazione ai rivali. Diversi media hanno sottolineato che si tratta del rapporto di compressione delle unità di potenza per la prossima stagione.

Il media assicura che le informazioni su come Mercedes e Red Bull stiano esplorando i limiti grigi della nuova normativa potrebbero provenire da una fuga di notizie interna da parte di un ex dipendente Mercedes.

Secondo quanto riportato, la notizia è apparsa prima ancora che i motori percorressero un solo chilometro in pista. “Non sorprende che in questo ambiente, paragonabile alla ‘Silicon Valley’ dell'automobilismo, un cambio di squadra da parte di un dipendente possa rivelare alla concorrenza strategie interne”, indicano le fonti.

Motorsport-Magazine ha inoltre riferito che Honda e Audi stanno facendo tutto il possibile presso la FIA per vietare questo presunto trucco, mentre Mercedes e Red Bull devono affrontare le accuse di aver approfittato di una lacuna nel regolamento.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

