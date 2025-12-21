UFFICIALE: Ferrari fa l'annuncio PIÙ ATTESO per il 2026

Ferrari ha annunciato la data di lancio della sua vettura 2026, dopo l'introduzione di importanti modifiche al regolamento della Formula 1.

Il team ha solo tre giorni a disposizione tra la presentazione ufficiale e l'inizio dei test privati a Barcellona. La nuova vettura sarà svelata il 23 gennaio e Fred Vasseur, direttore del team, ha descritto questa strategia dell'ultimo minuto come “aggressiva”.

Per il capo della Ferrari, la vera sfida è rimandare il più possibile la diffusione dei progetti e presentarsi a Barcellona o in Bahrain con una vettura praticamente assemblata in officina.

Terminare il montaggio con un mese di anticipo è invece considerata un'opzione conservativa. Per questo motivo, alla Ferrari si punta decisamente sul rischio: la costruzione sarà completata il 22 gennaio, proprio un giorno prima del lancio.

Nonostante le differenze, Vasseur è fiducioso che, di fronte a questo nuovo scenario, tutti i team adotteranno approcci simili, segnando l'inizio di una stagione in cui ogni decisione conterà.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

