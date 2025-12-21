SHOCK: Il NUOVO sedile su cui ha puntato Charles Leclerc

Charles Leclerc, pilota di punta della Ferrari, avrebbe messo gli occhi su un nuovo posto nel mondo dell'automobilismo.

In alcune dichiarazioni pubblicate da LastWordOnSport dopo il gala della FIA, il pilota monegasco ha affermato: "Le Mans mi interessa sicuramente, l'ho vista diverse volte.

Ovviamente è stato molto speciale correre per la squadra rossa. Essere qui a sostenere la nostra grande famiglia, dopo aver vinto nel WEC e aver avuto così tanto successo in un anno come questo, è incredibile.

“L'eredità che la Ferrari ha lasciato nell'automobilismo rimarrà per sempre, e sono molto orgoglioso di farne parte. In un certo senso, ora tocca a noi [in F1] essere all'altezza delle aspettative, proprio come fanno i miei compagni di squadra nelle gare di endurance”, ha confessato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

