Ferrari svela un rivale INASPETTATO e lo mette alla pari con McLaren e Red Bull
Ferrari ha assicurato che sta osservando attentamente Franco Colapinto e le sue prestazioni in vista della stagione 2026 di Formula 1.
Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha rilasciato un'intervista sui possibili rivali che potrebbe avere nel prossimo campionato: ”Non ne ho idea. Il nostro sport si basa sui confronti.
"Andiamo al limite e cerchiamo di dare il meglio di noi. La verità è che più tempo investi nel progetto, migliore sarai, ma non so se McLaren, Red Bull o Alpine siano davanti a noi.
“Nessuno lo sa, e credo che la cosa più importante sia non perdere tempo a pensare se gli altri sono davanti o dietro di noi. Posso fare un buon lavoro, ma se qualcun altro fa un lavoro migliore, rimango lì fermo come uno stupido”, ha osservato.
Correlato: Svelato il PROBLEMA PRINCIPALE del motore Ferrari per il 2026
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
