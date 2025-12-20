Svelato il PROBLEMA PRINCIPALE del motore Ferrari per il 2026

È stato rivelato quale potrebbe essere il principale problema del motore Ferrari per il 2026.

Secondo Humberto Corradi, il motore Ferrari che Cadillac utilizzerà nella prossima stagione non sta ottenendo i risultati sperati. Pertanto, il messicano potrebbe trovarsi ad affrontare serie complicazioni, proprio come è successo al britannico nel 2025.

"Quello che abbiamo sentito è che la potenza del motore Ferrari 2026 lascia un po' a desiderare. E se Renault continuasse a essere il fornitore dei motori, i francesi presenterebbero qualcosa di molto più ambizioso rispetto agli italiani. Per questo motivo, acquisire nuove soluzioni da Viry-Châtillon non sembrava una cattiva idea", ha riferito il giornalista.

Nonostante le grandi aspettative suscitate dall'ingaggio di Hamilton da parte della Ferrari, i risultati non potevano essere peggiori e questa è stata una delle grandi delusioni della stagione.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

