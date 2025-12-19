ULTIMA ORA: la Ferrari COMPLICA il debutto di Checo Perez con Cadillac!

Sergio Pérez e Cadillac potrebbero trovarsi ad affrontare un problema preoccupante dopo la rivelazione dello stato attuale del motore Ferrari per il 2026.

Secondo quanto riportato da CorriereDelloSport, alla Scuderia sono sotto pressione per il tempo che resta prima del prossimo Campionato Mondiale: «A Maranello c'è apprensione soprattutto sui tempi di sviluppo del motore: è in ritardo, ma dirlo così sarebbe parziale e ingannatore.

«Più o meno tutte le case automobilistiche sono oggi in ritardo con lo sviluppo delle nuove unità di potenza, legate a quelle dei nuovi combustibili sostenibili (e-fuel e bio-fuel) e degli additivi antidetonanti, molto importanti e anche inediti.

«Forse Mercedes lo è un po' meno, ma sicuramente Honda lo è un po' di più, tanto che Andy Cowell, dopo le divergenze con il progettista Adrian Newey, è passato al progetto motori per fare da cerbero e dettare il ritmo ai giapponesi (sarà spesso a Tochigi)», hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

