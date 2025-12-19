POLEMICA: Lewis Hamilton riceve un NUOVO COLPO al titolo 2021
Lewis Hamilton ha ricevuto un duro colpo dalla polemica scoppiata nel Campionato mondiale 2021.
Jacques Villeneuve si è mostrato energico nel podcast High Performance quando il suo collega ha affermato che Hamilton avrebbe dovuto vincere il titolo mondiale nel 2021.
Il pilota canadese è in totale disaccordo con questa idea: "Si dimentica che un campionato si costruisce nel corso di tutta la stagione, non si decide nell'ultima gara.
Lewis ha avuto occasioni per vincere molto prima, e quella vittoria non sarebbe stata così facile. Max non avrebbe mai dovuto essere in grado di lottare ad Abu Dhabi, e molti dimenticano il primo giro.
“Lewis è uscito dalla curva e ha accelerato senza frenare, senza ricevere alcuna sanzione. Senza quella decisione controversa, non avrebbe nemmeno guidato la gara e, se lo avesse fatto, avrebbe ricevuto una penalità di cinque secondi. È lì che è nato il problema”, ha affermato.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
