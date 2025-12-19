Un duro disprezzo per i titoli di Lewis Hamilton a causa di Max Verstappen
Jacques Villeneuve ha lanciato dure critiche contro Lewis Hamilton. Il pilota canadese sostiene che i campionati di Hamilton non siano stati difficili da conquistare e che quest'anno la differenza con Max Verstappen sia stata più che evidente.
Villeneuve ha spiegato nel podcast High Performance: "Il vantaggio di aver vinto molti campionati contro il suo compagno di squadra ha segnato la carriera di Hamilton. In realtà, l'unica sfida seria l'ha avuta contro Nico Rosberg nel 2016, e l'ha persa. Ora, alla Ferrari, è costretto a lottare di nuovo.
"Sembra che si sia abituato a tempi facili, e quando credi di essere invincibile, inizi a perdere ritmo. Max invece fa a modo suo: se la Red Bull vince tutte le gare con apparente facilità, lui è sempre al top, come se ogni gara fosse la finale della stagione.
"Quando la lotta diventa reale, lui è già pronto. Questo fa una grande differenza rispetto al processo che Hamilton sta attraversando oggi. I titoli di Hamilton non sono stati difficili da conquistare. Nel 2014, la Mercedes aveva un vantaggio colossale grazie alle normative sui motori, e ogni volta che una squadra si avvicinava, aumentavano ancora di più la potenza.
"In effetti, la Mercedes ha ammesso qualche tempo fa che durante i suoi anni di dominio, moderava regolarmente le sue prestazioni per non provocare l'intervento della FIA. È come se avessero sempre un asso nella manica
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
