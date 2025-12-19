SHOCK: La Ferrari minimizza i problemi di Lewis Hamilton
Lewis Hamilton affronta delle sfide nella sua nuova fase con la Scuderia. Secondo Matteo Togninalli, responsabile dell'ingegneria in pista della Ferrari, la situazione è descritta come “difficile”, ma non così grave come potrebbe sembrare a prima vista.
Togninalli sottolinea che la situazione non è così grave come viene percepita dall'esterno: “Cambiare pilota e squadra, specialmente per qualcuno come Lewis che è stato 10 anni nella stessa organizzazione, è complicato sia per il pilota che per la squadra”, ha spiegato in intervista.
Ogni scuderia opera in modo diverso e abituarsi a un nuovo ambiente richiede un periodo di adattamento che, in questo caso, è stato sottovalutato all'inizio. Il capo ingegnere ha aggiunto che la frustrazione per non aver raggiunto l'obiettivo di lottare per il campionato mondiale ha generato un'immagine distorta.
“Ciò che si vede dall'esterno è peggiore di quanto non sia in realtà. Dopo soli 10 mesi, abbiamo già costruito un legame molto solido con Lewis e sono convinto che, con il tempo, miglioreremo sotto tutti gli aspetti”, ha concluso Togninalli.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
