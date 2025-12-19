La stella della Formula 1 Max Verstappen ha confessato che è molto difficile vedere Lewis Hamilton in difficoltà alla Ferrari.

In un'intervista con la rete olandese Viaplay, a Verstappen è stato chiesto della stagione 2025 di Hamilton e se, una volta raggiunti i 40 anni, avrebbe preso in considerazione l'idea di ritirarsi. "Non è stata una buona stagione per lui alla Ferrari... si vede in ogni dettaglio", ha risposto il pilota.

Quando un intervistatore ha commentato che gli si spezzava il cuore vedere Hamilton in quella situazione, Verstappen ha concordato e ha aggiunto: "A dire il vero, fa male anche a me. Non è piacevole da vedere".

Incalzato sulla possibilità che Hamilton lasci la F1, l'olandese è sembrato perplesso come tutti gli altri, ma ha fiducia nella determinazione del campione. "Non lo so. Non si arrende mai, quindi sicuramente continuerà l'anno prossimo, anche se non è una cosa facile da vedere", ha concluso.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

