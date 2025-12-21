Lewis Hamilton confessa che la F1 lo faceva sentire infelice

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha rivelato che nei suoi primi anni nella categoria regina dell’automobilismo si sentiva profondamente insoddisfatto.

Nel 2007, a soli 22 anni e da esordiente, si fece notare vincendo quattro gare e terminò a un solo punto dal titolo mondiale; l’anno successivo conquistò il suo primo campionato globale.

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair gli fu chiesto come facesse a trovare il tempo per tutti i suoi progetti, e il pilota non nascose la sua perplessità: "Non saprei spiegarmi da dove derivi tutto questo. Sono cresciuto immerso nel mondo delle corse, dove spesso ti viene imposto che l’unica cosa da fare è competere."

Pur nutriendo da sempre la passione per le competizioni, Hamilton confessò che l’esperienza in Formula 1 a volte gli faceva sentire particolarmente vuoto. "Pensavo: 'Finalmente ho realizzato il mio sogno e dovrei essere il più felice del mondo!'.

"Ma al termine di un weekend di gare l’adrenalina svanisce, lasciandoti un senso di vuoto difficile da colmare, se non con l’allenamento", ha spiegato.

Ferrari svela un rivale INASPETTATO e lo mette alla pari con McLaren e Red Bull

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

