Kimi Antonelli riceve la MIGLIORE notizia da un rivale inaspettato
Franco Colapinto ha rotto il silenzio sul nuovo motore Mercedes che Alpine utilizzerà nel Campionato mondiale di Formula 1 del 2026.
Il pilota argentino ha dichiarato questo a TN in vista della prossima stagione della massima categoria: "I cambiamenti sono molto positivi, quindi con aspettative, credo che sia un'auto molto diversa da quella dell'anno scorso.
“Abbiamo migliorato molto i problemi di base che avevamo. Era un'auto difficile da mettere a punto. Il cambio di motore va sicuramente molto bene”, ha detto il sudamericano.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
