ULTIME NOTIZIE: Scoperto lo scandalo delle manomissioni sui motori Mercedes!

Un nuovo scandalo ha sconvolto la Formula 1 dopo che la Mercedes è stata accusata dalla FIA di aver barato con il suo motore 2026.

Diverse scuderie, tra cui la Ferrari, hanno chiesto alle autorità di modificare il regolamento dopo aver appreso che le Frecce d'Argento e la Red Bull avrebbero trovato una “zona grigia”.

“Come ha appreso Motorsport-Magazin.com, da tempo è in corso una disputa tra i costruttori di motori sull'interpretazione delle regole. L'attenzione è focalizzata sul rapporto di compressione. A quanto pare, un produttore ha trovato un trucco per aggirare il rapporto di compressione stabilito.

"È stato scoperto che Mercedes, e forse anche Red Bull Powertrains, hanno trovato un modo per aumentare il rapporto di compressione durante il funzionamento.

“Ferrari e Audi stanno facendo pressione affinché venga fermato questo trucco con un chiarimento delle regole. La questione è ancora in discussione nei forum tecnici con i produttori di motori, ha detto un portavoce”, hanno riferito.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

