ULTIME NOTIZIE: Scoperto lo scandalo delle manomissioni sui motori Mercedes!
ULTIME NOTIZIE: Scoperto lo scandalo delle manomissioni sui motori Mercedes!
Un nuovo scandalo ha sconvolto la Formula 1 dopo che la Mercedes è stata accusata dalla FIA di aver barato con il suo motore 2026.
Diverse scuderie, tra cui la Ferrari, hanno chiesto alle autorità di modificare il regolamento dopo aver appreso che le Frecce d'Argento e la Red Bull avrebbero trovato una “zona grigia”.
“Come ha appreso Motorsport-Magazin.com, da tempo è in corso una disputa tra i costruttori di motori sull'interpretazione delle regole. L'attenzione è focalizzata sul rapporto di compressione. A quanto pare, un produttore ha trovato un trucco per aggirare il rapporto di compressione stabilito.
"È stato scoperto che Mercedes, e forse anche Red Bull Powertrains, hanno trovato un modo per aumentare il rapporto di compressione durante il funzionamento.
“Ferrari e Audi stanno facendo pressione affinché venga fermato questo trucco con un chiarimento delle regole. La questione è ancora in discussione nei forum tecnici con i produttori di motori, ha detto un portavoce”, hanno riferito.
Correlato: Max Verstappen svela la verità sulla sostituzione di Kimi Antonelli alla Mercedes
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
ULTIME NOTIZIE: Scoperto lo scandalo delle manomissioni sui motori Mercedes!
- 13 minuti fa
Un duro disprezzo per i titoli di Lewis Hamilton a causa di Max Verstappen
- 27 minuti fa
Charles Leclerc svela i suoi piani per il FUTURO IMMEDIATO!
- 1 ora fa
SHOCK: La Ferrari minimizza i problemi di Lewis Hamilton
- 2 ore fa
Max Verstappen svela la verità sulla sostituzione di Kimi Antonelli alla Mercedes
- 3 ore fa
Charles Leclerc e il suo video a una FESTA che è ESPLOSA sui social media
- 3 ore fa
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre